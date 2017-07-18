Министр связи и массовых коммуникаций России проверил в Ростове объекты ЧМ-2018
Строительство макрорегионального логистического центра «Почты России» на территории аэропорта «Платов» планируют начать уже этой осенью. Об этом сегодня стало известно в ходе рабочей поездки в донской регион министра связи и массовых коммуникаций России.
В южной столице Николай Никифоров провёл целый ряд совещаний и встреч. В частности, вместе с губернатором области Василием Голубев глава Минкомсвязи ознакомился с работой «Системы-112″, обсудил вопрос развития технологии ГЛОНАСС и систем видеофиксации.
«В части готовности стадиона к ЧМ не видим каких-то принципиальных проблем. Скоро связисты приступят к монтажным работам по оборудованию. Рассчитываем, что первый тестовый матч пройдёт при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи», — прокомментировал министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.
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