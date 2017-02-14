Минометчики ЮВО приступили к отборочным соревнованиям Армейских игр
Минометчики Южного военного округа, которые служат на базе в Абхазии, приступили к отборочным соревнованиям Армейских международных игр. Одно из заданий — гонки на «КамАЗах» с преодолением препятствий и ведением огня из 120-миллиметровых минометов. Подразделения должны поразить цели на расстоянии до полутора километров.
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