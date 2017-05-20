Минздрав: ‘Союз бизнеса и государства сделал Дон здоровее’

В Министерстве здравоохранения Дона оценили результаты государственно-частного партнерства. Суть его в том, что любой житель области может обратиться за лечением или обследованием в частную клинику, но по полису ОМС. Конечно, речь не о любой коммерческой здравнице.

В медицинский центр «Эксперт» Ольга пришла уже на третье плановое УЗИ. Два первых она делала здесь же, в частной клинике, но по полису ОМС.

«Мне, когда пришла в первый раз на первое УЗИ, здесь все очень понравилось. Врачи все объясняют, все показывают», — рассказывает Ольга Греченкова.

Коммерческая клиника — участник дородовой диагностики благодаря партнерству с государственной медициной. Такие отношения выстроили год назад. По области открыто 18 межтерриториальных кабинетов. Три из них на северо-востоке области, где долгое время специалистов УЗИ катастрофически не хватало.

«Женщины получили возможность своевременно проходить пренатальную диагностику, не оправляясь в ближайшие районы или областной центр. На сегодняшний день у нас на учете состоит 307 женщин, которые 100-процентно прошли пренатальный скрининг. Мы уже знаем, что будет происходить в дальнейшем и как будет развиваться беременность», — говорит заместитель главного врача по детству и родовспоможению ЦРБ Белокалитвинского района Ирина Попова.

Один из малышей родился намного раньше срока. Сейчас обследуют его глаза. У таких крох возможна ретинопатия — заболевание, которое может привести к полной слепоте. За 2,5 года такой диагноз поставили более чем 200 недоношенным новорождённым. Четверть из них успешно прооперировали.

«Если заболевание доходит до пороговой стадии, то мы проводим лазерную коагуляцию воскулярных зон сетчатки с целью предотвратить ее отслойку и в перспективе обеспечить детям хорошее зрение», — комментирует врач-офтальмолог Антон Капустянский.

Союз отделения для недоношенных ростовской больницы №20 и офтальмологической клиники «Леге Артис» также свел государственную и частную медицину. Это пример достаточно успешного решения проблемы, которая стояла остро еще два года назад. Сейчас она снята и налажен совершенно четкий алгоритм действий при выявлении заболеваний, а также механизмы оказания дальнейшей помощи.

Сейчас среди участников государственно-частного партнерства на Дону работают еще несколько медицинских компаний — гемодиализные центры, глазная клиника «ИнтерЮна», центр репродукции человека и ЭКО. Для пациентов услуги этих коммерческих медучреждений бесплатны, всё за счет государства.

«Работают те, социально-направленные учреждения, которые хотят не только зарабатывать деньги на здоровье человека, но и вкладывать в здоровье человека инвестиции», — комментирует министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

О результатах говорит статистика — на четверть снизилась детская смертность, в том числе из-за более точного выявления врожденных пороков развития плода. А по ретинопатии диабетиков с первых мест развития заболевания Ростовская область спустилась на последние.