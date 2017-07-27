Минздрав: в Ростовской области снизилась рождаемость
На Дону снизилась рождаемость. По данным областного Минздрава, за первые полгода 2017 года в регионе на свет появилось почти на три тысячи детей меньше. Всего за шесть месяцев родилось более 20 тысяч новых жителей региона.
Незначительно снизилась младенческая смертность. В 2017 на первом году жизни умер 141 ребенок. По данным областного министерства здравоохранения, чаще всего умирают недоношенные дети. Особую тревогу вызывает смертность детей на дому, в том числе от внешних причин.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.