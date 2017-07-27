Минздрав: в Ростовской области снизилась рождаемость

На Дону снизилась рождаемость. По данным областного Минздрава, за первые полгода 2017 года в регионе на свет появилось почти на три тысячи детей меньше. Всего за шесть месяцев родилось более 20 тысяч новых жителей региона.

Незначительно снизилась младенческая смертность. В 2017 на первом году жизни умер 141 ребенок. По данным областного министерства здравоохранения, чаще всего умирают недоношенные дети. Особую тревогу вызывает смертность детей на дому, в том числе от внешних причин.