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ОБЩЕСТВО

Минздрав: в Ростовской области снизилась рождаемость

17:54 Четверг, 27.07.2017

На Дону снизилась рождаемость. По данным областного Минздрава, за первые полгода 2017 года в регионе на свет появилось почти на три тысячи детей меньше. Всего за шесть месяцев родилось более 20 тысяч новых жителей региона.

Незначительно снизилась младенческая смертность. В 2017 на первом году жизни умер 141 ребенок. По данным областного министерства здравоохранения, чаще всего умирают недоношенные дети. Особую тревогу вызывает смертность детей на дому, в том числе от внешних причин.

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