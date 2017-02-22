Многоэтажку на Ларина отремонтировали после вмешательства Госжилинспекции

Грязь, тараканы, крысы, сырость и зловоние. Устав от всего этого набора и от бездействия управляющей компании, жильцы ростовской многоэтажки обратились за помощью в жилищную инспекцию. В дом на Ларина комиссии пришлось ехать дважды.

В дом на Ларина, 11 Госжилинспекция приезжает уже второй раз. Прошлый визит стоил управляющей компании 50-ти тысяч рублей — это штраф за невыполнение обязательств. Подвал дома за последние годы изрядно износился: трубы прохудились, полы были залиты канализацией. Жильцы дома не раз просили управляющую компанию «Лидер-2″ привести помещение в порядок. Но безуспешно. Теперь обратились в контролирующий орган.

«Было обращение заявителей о том, что в подвале протекает канализация и холодное водоснабжение. Грязь, мусор, мошкара. Мы провели проверку. Доводы, которые были указаны в обращении людей, подтвердились. Мы вынуждены были привлечь УК к административной ответственности и выдать предписание на устранение нарушений», — говорит начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.

Руководитель управляющей компании говорит, что ремонт делали. Частичный. Меняли отдельные участки труб. Но видимо только предписание заставило наконец-то выполнить работу качественно.

«Мы проводили в части текущих ремонтов мероприятия по устранению течи канализации, даже замены участков. Но они такого результата, который нам необходимо было выполнить, не дали нам. Соответственно, когда было выдано предписание, мы уже все выполнили в полном объеме», — говорит генеральный директор УК «Лидер-2″ Геннадий Лучко.

В итоге заменили двери, трубы горячего водоснабжения и канализационного трубопровода. Просушили полы, подвал, избавились от вредителей. Повторная проверка результатов инспекцию и жильцов удовлетворила.

«Рады. По сравнению с тем, что люди живут наверху. И вы видите, мы сфотографировали. Тут полно мышей, крыс. И сейчас еще они ходят. Тараканов была куча. Ну а по сравнению с тем, что было, конечно рады. Люди теперь чем-то дышат. Тут вообще был ужас, вонь, полностью канализация плавала по колено», — говорит жилец дома по ул. Ларина, 11 Зоя Костенко.

В среднем, в Госжилинспекцию поступает более 2,5 тысяч обращений от жильцов. На каждый из которых инспекторы выезжают дважды: на проверку заявления и после результата. Таких случаев, как в доме на Ларина — 25 процентов. Основные — по расчетам платы и состоянию кровли. Кстати, здесь и этот пункт не в порядке. Но кровлю управляющая компания запланировала сделать уже сама — без предписаний и штрафов.