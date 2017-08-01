«Мобильный репортер» Дон-ТР во всероссийском конкурсе набрал наибольшее количество голосов

Программа «Мобильный репортер» телекомпании «Дон-ТР» набрала наибольшее количество интернет-голосов во всероссийском конкурсе. 1783 зрительских лайка завоевал наш проект в номинации «Лучший региональный выпуск», обойдя соперников из Казани. Как сообщается на сайте организаторов всероссийской ежегодной премии «Мобильный репортер года», официально итоги подведут с 17-го по 19-е августа в Калининграде.