«Мобильный репортер» Дон-ТР во всероссийском конкурсе набрал наибольшее количество голосов
Программа «Мобильный репортер» телекомпании «Дон-ТР» набрала наибольшее количество интернет-голосов во всероссийском конкурсе. 1783 зрительских лайка завоевал наш проект в номинации «Лучший региональный выпуск», обойдя соперников из Казани. Как сообщается на сайте организаторов всероссийской ежегодной премии «Мобильный репортер года», официально итоги подведут с 17-го по 19-е августа в Калининграде.
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