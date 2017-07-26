Молочное животноводство по европейским стандартам развивают в донском хозяйстве

Ростовская область развивает молочное животноводство. Например, в хозяйстве «Колос» применяют многолетний опыт европейских стран. Вложения потребовались колоссальные — помимо приобретения оборудования и обучения персонала, пришлось полностью перестроить отношение людей к животным.

Сначала была учёба за границей. Прежде, чем заняться таким рискованным молочным животноводством управляющего молочно-товарным комплексом Романа Дудника командировали в Германию.

«Закупали оборудование для того, чтобы смогли смонтировать всё это по европейским стандартам, привести в норму», — рассказывает управляющий молочно-товарным комплексом хозяйства Роман Дудник.

Устанавливали оборудование для будущей животноводческой фермы всем колхозом. И, как говорят на предприятии, после этого «всё закрутилось и поехало». В производство вложили 180 миллионов рублей.

Всего сейчас на ферме 970 животных. Их кормят однотипным сбалансированным кормом круглый год. Это делают для того, чтобы животные не испытывали стресса зимой, когда нет зелени. Корм высокого качества содержится в чистоте.

Здесь всё предусмотрено — например, респондер, который находится на шее каждого животного. Это зелёное устройство передаёт информацию компьютеру. И теперь в режиме реального времени на ферме получают информацию о каждом животном — о том, какое у питомца состояние здоровья, снизились ли надои, активно или пассивно ведет себя корова.

«Корма изготавливаем самые лучшие, стараемся добиваться высокого качества. Покупаем дорогостоящие добавки, чтобы животных ничем не обидеть», — комментирует управляющий молочно-товарным комплексом хозяйства Роман Дудник.

А благодарные животные, словно в ответ, дают отличные надои — 30 литров на голову. В сутки получают 21 тонну. Донской продукт сразу же отправляют на соседние молокозаводы. Этот успешный проект развития молочного животноводства, возможно, вдохновит селян замахнуться и на мясное животноводство. Но для этого также нужно просчитать все «за» и «против». А пока здесь строят новый — 11 — корпус — молоко нарасхват.