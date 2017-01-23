Молодой ростовчанин прогулял деньги своего знакомого в ночном клубе

Один из жителей Ростова обратился в полицию с заявлением о краже. Полицейские Пролетарского района города по подозрению в преступлении задержали знакомого потерпевшего. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, выяснилось, что молодые люди вместе распивали алкоголь, затем хозяин квартиры уснул, а его 19-летний гость похитил из кармана его куртки деньги и банковскую карту. После этого молодой человек отправился в ночной клуб, где прогулял все украденное. После этого опустошенную банковскую карту он положил на место в карман друга.

По информации полицейских, сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».