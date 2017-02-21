Молодые депутаты обсудили со старшими коллегами вопросы развития донского края

Вопросы медицины, ЖКХ, местного бюджета и уровень зарплат обсудили молодые депутаты региона с донскими парламентариями. Впервые на встрече в Законодательном собрании Ростовской области присутствовали и представители Совета Федерации. Сенаторы отметили, что в системе управления важна преемственность поколений, поэтому необходимо наладить диалог с молодыми законодателями и сформировать качественный кадровый ресурс.

«Самое важное — молодые депутаты, которые сегодня познают ту проблематику, которая волнует жителей Ростовской области. Очень важно, что они слышат наставления своих старших коллег», — сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«При Совете Федерации есть палата молодых законодателей. То, что на уровне региона создана фактически такая же палата, четко показывает активное движение и развитие как на федеральном, так и на региональном уровнях», — прокомментировал заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Евгений Бушмин.