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ОБЩЕСТВО

Молодые депутаты обсудили со старшими коллегами вопросы развития донского края

17:50 Вторник, 21.02.2017

Вопросы медицины, ЖКХ, местного бюджета и уровень зарплат обсудили молодые депутаты региона с донскими парламентариями. Впервые на встрече в Законодательном собрании Ростовской области присутствовали и представители Совета Федерации. Сенаторы отметили, что в системе управления важна преемственность поколений, поэтому необходимо наладить диалог с молодыми законодателями и сформировать качественный кадровый ресурс.

«Самое важное — молодые депутаты, которые сегодня познают ту проблематику, которая волнует жителей Ростовской области. Очень важно, что они слышат наставления своих старших коллег», — сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«При Совете Федерации есть палата молодых законодателей. То, что на уровне региона создана фактически такая же палата, четко показывает активное движение и развитие как на федеральном, так и на региональном уровнях», — прокомментировал заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Евгений Бушмин.

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