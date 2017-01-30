Мороз на Дону ослабеет через пару дней, но затем вновь вернется

На случай ухудшения погоды на трассах Ростовской области развернуты пункты обогрева. Дежурит специальная техника, а спасатели готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за низких температур.

Плюс 30 при минус 17-ти на улице — настоящий рай. Только пока он больше для спасателей. Водители сюда не спешат.

«Заторов нет, поэтому не обращаются. В основном во время заторов, бывает, приходят люди, получают все необходимое. Много обращений было — это был 2014 год, 2015-й. А сейчас, т.к. дорога нормальная, мы просто находимся в готовности оказать помощь населению», — говорит начальник мобильного пункта обогрева Донского спасцентра МЧС Магомед Нурмагомедов.

Развернуть мобильные пункты обогрева на федеральных трассах области глава МЧС страны распорядился в связи с резким понижением температуры. Шесть участков, где возможно ухудшение обстановки. На каждом — на случай снегопадов и заносов дежурят оперативные группы экстренных служб. В палатках можно согреться и получить горячее питание.

«Три палатки модульного типа, шесть отопителей, 20 кроватей. Пропускная способность — 70 человек в час. Организовано взаимодействие с дальнобойщиками», — комментирует начальник мобильного пункта обогрева Донского спасательного центра МЧС России Денис Лихота.

Если водители в пункты обогрева не спешат, то в палатке при храме Покрова Пресвятой Богородицы места не пустуют. Укрытие для бездомных установили на территории храма месяц назад. Тепло, еда, ночлег — многие отсюда уже не уходят. Живут и помогают при храме.

«Все прекрасно знают о таких случаях, когда люди просто замерзают — умирают. Первая задача — помочь человеку. Ну, и вместе с этим помощь восстановиться -социализироваться», — говорит руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону Епархии Евгений Осяк.

Внезапно пришедшие на юг холода синоптики объясняют антициклоном. Тем самым, который принес сильные холода Центральной России.

«В антициклоне циркулирует очень холодный воздух. Он тяжелый, он наседает к поверхности земли. Поэтому у нас и давление высокое, и температуры низкие, облачность небольшая», — говорит начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолетова.

Такая погода продержится на Дону еще два дня. А во второй половине недели морозы начнут постепенно отступать. Но, предупреждают синоптики, оттепель продержится недолго: на следующей неделе ожидается еще одна морозная волна. Так что пункты обогрева, по всей вероятности, еще пригодятся.