Мощи Николая Чудотворца в храме Старочеркасска пробудут до конца недели

В храме святых апостолов Петра и Павла в станице Старочеркасской ковчег с мощами Николая Чудотворца находится уже несколько дней. Но, как оказалось, мало кто из верующих жителей Ростовской области об этом знает.

Как подтвердил «Дон-ТР» в телефонном разговоре настоятель храма, протоиерей Анатолий Аухимик, святыня пробудет в Старочеркасске еще неделю.

«Конечно, частичка мощей не большая, поэтому, наверно, такого скопления людей, как в Москве у нас нет. Но все равно это великая радость, что в наш храм святых апостолов Петра и Павла привезли такое чудо», — говорит настоятель храма отец Анатолий.

Все верующие Ростовской области еще могут успеть поклониться мощам Николая Чудотворца. К тому же, сам храм святых апостолов Петра и Павла также является важным местом в истории донского казачества и православия — в его стенах крестился сам атаман Матвей Платов. Адрес храма — ул. Советская, 27. Он находится немного в стороне от туристической части станицы и монастырского подворья, где расположен знаменитый атаманский дворец.