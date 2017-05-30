Мощи Николая Чудотворца в храме Старочеркасска пробудут до конца недели
В храме святых апостолов Петра и Павла в станице Старочеркасской ковчег с мощами Николая Чудотворца находится уже несколько дней. Но, как оказалось, мало кто из верующих жителей Ростовской области об этом знает.
Как подтвердил «Дон-ТР» в телефонном разговоре настоятель храма, протоиерей Анатолий Аухимик, святыня пробудет в Старочеркасске еще неделю.
«Конечно, частичка мощей не большая, поэтому, наверно, такого скопления людей, как в Москве у нас нет. Но все равно это великая радость, что в наш храм святых апостолов Петра и Павла привезли такое чудо», — говорит настоятель храма отец Анатолий.
Все верующие Ростовской области еще могут успеть поклониться мощам Николая Чудотворца. К тому же, сам храм святых апостолов Петра и Павла также является важным местом в истории донского казачества и православия — в его стенах крестился сам атаман Матвей Платов. Адрес храма — ул. Советская, 27. Он находится немного в стороне от туристической части станицы и монастырского подворья, где расположен знаменитый атаманский дворец.
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