Муниципальные библиотеки Ростовской области получат новые книги

Полные собрания сочинений Анатолия Калинина, а также поэтические сборники Бориса Примерова и двухтомники Ивана Скоморохова передадут в муниципальные библиотеки региона. Общее количество книг – более 11-ти тысяч экземпляров. Такое решение 11 января приняли в донском правительстве. Добавим, ранее по поручению губернатора в честь 100-летия Анатолия Калинина издали его сочинения. На эти цели из областного бюджета было выделено около 3,8 миллиона рублей.