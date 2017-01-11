Муниципальные библиотеки Ростовской области получат новые книги
Полные собрания сочинений Анатолия Калинина, а также поэтические сборники Бориса Примерова и двухтомники Ивана Скоморохова передадут в муниципальные библиотеки региона. Общее количество книг – более 11-ти тысяч экземпляров. Такое решение 11 января приняли в донском правительстве. Добавим, ранее по поручению губернатора в честь 100-летия Анатолия Калинина издали его сочинения. На эти цели из областного бюджета было выделено около 3,8 миллиона рублей.
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