Музеи подготовили для ростовчан и гостей города интересные выставки
Последний месяц зимы обещает ростовским любителям живописи много интересных встреч с прекрасным. Сразу два городских музея предоставили свои залы для картин новочеркасских художников. А Музей русско-армянской дружбы подготовил экспозицию раритетных фотографий.
Февральские вернисажи обещают немало интересного любителям живописи. В Ростовском музее изобразительных искусств открылась выставка двух мастеров из Новочеркасска. Этот город знаменит своим художественным наследием. Здесь и Дубовской, и Крылов, и Греков. Здесь в единственном из донских городов уже 45 лет действует клуб художников. Константин Сиденин и Александр Глущенко продолжают традиции.
«Портреты пишет в основном Сиденин, а пейзажи — Александр Глущенко. Здесь нет парадности, нет открыточности, нет поиска красивых мотивов. Вспоминаю слова Анатолия Калинина, он сказал, что хутора — это кровеносные сосуды России. Вот эти ребята как раз к истокам обращаются», — поясняет искусствовед Валерий Рязанов.
В Донской публичной библиотеке представлены полотна еще одного новочеркасского художника — Виктора Сетунова, воспитанника Ростовского художественного училища имени Грекова. Живописец работал в Новочеркасском музее донского казачества и писал свои картины, на которых очевиден только ему присущий стиль и колорит. Картины для выставки собирали из частных коллекций, поскольку художник любил дарить свои работы.
«Это первая персональная выставка Виктора Сетунова в Ростове и, к сожалению, посмертная. Так часто бывает, что мы не успеваем отметить талант при жизни. Эта выставка для того, чтобы люди смогли познакомиться с работами художника», — рассказывает куратор выставки Александра Токарева.
Еще одну выставку, которую следует посетить, пока только монтируют в залах Музея русско-армянской дружбы. Фонд «Мир Кавказу» представляет свыше 500 уникальных фотографий из крупнейших российских музеев. Здесь есть фотоснимки, начиная с середины 19 века. Открытие выставки состоится во вторник 7 февраля.
«Они поражают тем, как на таком несовершенном оборудовании можно было добиться таких результатов. Это прекрасный материал для любого художника, который изучает историю, быт, одежду, а также для людей, которые оформляют спектакли, занимаются этнографией. Нельзя переоценить значение этих фотографий», — отмечает куратор выставки, представитель Регионального общественного фонда «Мир Кавказа» Артём Бузоев.
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Добрый день! В сюжете о выставках ошибка в фамилии Виктор СЕТУНОВ!!!
Анна, благодарим за Вашу внимательность. Фамилию исправили.