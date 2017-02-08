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ОБЩЕСТВО

Музей ‘Дон-ТР’ продолжает получать новые экспонаты от жителей области

12:35 Среда, 08.02.2017

Шахтинец Александр Цветов подарил нашей телерадиокомпании радиоприёмник «Турист РП-215″. Техника все еще работает, но не принимает современные волны. Вместе с радиоприёмником шахтинец передал музею два транзисторных приёмника для радиоточки. Это аппарат для прослушивания радио с помощью проводного вещания.

«Видел сюжеты о музее, и мне эта затея как-то по душе пришлась, понравилась. Это интересно. С удовольствием все это отдаю, потому что эти вещи принесут пользу — так люди больше узнают о том, когда и как они работали», — сказал житель Шахт Александр Цветов.

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