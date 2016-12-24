Музей истории Первомайского района открыли в честь его юбилея
Чуть более недели назад Первомайский район Ростова отметил свое 80-летие. В честь этого прошли различные мероприятия — концерты, фестиваль, высадка аллеи, а теперь открыли музей истории района. В нем рассказывается о прошлом, настоящем и будущем этой части южной столицы. Как отметили в администрации Ростова, фонды музея будут пополняться новыми документами, экспонатами и сведениями о жизни района и его жителей.
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