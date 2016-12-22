Муж и жена ‘сняли порчу’ с дончанки в обмен на дорогие украшения
По подозрению в мошенничестве полицейские Каменского района задержали мужчину и женщину — супругов — которые обманули девушку, работающую продавщицей в одном из местных обувных магазинов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, они убедили потерпевшую в том, что ей необходима их магическая помощь для решения всех жизненных проблем. «Расплатилась» девушка за услуги магии своими золотыми украшениями, общая стоимость которых оказалась около 10 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ведомстве.
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