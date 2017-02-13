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ОБЩЕСТВО

Мужчина проехал по Ростову на ретроавтомобиле с открытым верхом

21:11 Понедельник, 13.02.2017

Новость для любителей раритетных авто. Сегодня ростовчане разместили в соцсети видео: мужчина едет через мост по улице Текучева на машине, которая больше похожа на музейный экспонат. Транспорт с открытым верхом, и это несмотря на мороз. Сопровождают смелого автолюбителя одобрительные сигналы других водителей.

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