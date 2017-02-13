Мужчина проехал по Ростову на ретроавтомобиле с открытым верхом
Новость для любителей раритетных авто. Сегодня ростовчане разместили в соцсети видео: мужчина едет через мост по улице Текучева на машине, которая больше похожа на музейный экспонат. Транспорт с открытым верхом, и это несмотря на мороз. Сопровождают смелого автолюбителя одобрительные сигналы других водителей.
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