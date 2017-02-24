МВД: ‘Памятник на Большой Садовой был поврежден в результате ДТП’

В полиции прокомментировали инцидент, связанный с разрушением памятника, посвященного Дню создания Темерницкой таможни. Напомним, ранее со ссылкой на соцсети сообщалось о том, что повреждения нанесли неизвестные вандалы.

Однако правоохранители опровергли эти слухи. В пресс-службе ведомства пояснили, что вчера, 23 февраля, на этом месте произошло ДТП. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся со стеной, на которой расположен мемориал. Сотрудники полиции проводят сейчас проверку по факту ДТП.