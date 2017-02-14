МВД: ‘Ссора водителей и нападение с топором в Таганроге оказались розыгрышем’

Правоохранители проверили информацию о конфликте между водителями в Таганроге, которая накануне появилась в СМИ. Так в Интернете было опубликовано видео, на котором разъяренный мужчина предметом, похожим на топор, изрубил «Ниву» обидчика.

Однако, по данным пресс-службы донского главка МВД, это новость оказалась ложной. Сотрудники полиции побеседовали с владельцами автомобилей, которые рассказали о том, что это был розыгрыш. Ссоры не было, материальный ущерб никому не нанесен.