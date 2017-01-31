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ОБЩЕСТВО

Мышиные полчища атаковали озимые на юге Ростовской области

11:16 Вторник, 31.01.2017

Благодаря своевременной обработке ситуацию на полях удалось переломить. Вредители отступают. Эксперты объясняют нашествие мышей всплеском рождаемости, который периодически происходит, и дальнейшей миграцией грызунов из голодных лесов в богатые поля. Молодая зеленая пшеница для них — настоящее лакомство.

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