Мышиные полчища атаковали озимые на юге Ростовской области

Благодаря своевременной обработке ситуацию на полях удалось переломить. Вредители отступают. Эксперты объясняют нашествие мышей всплеском рождаемости, который периодически происходит, и дальнейшей миграцией грызунов из голодных лесов в богатые поля. Молодая зеленая пшеница для них — настоящее лакомство.