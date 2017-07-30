На «Атоммаше» изготовили уникальную по габаритам вакуумную помпу

Размеры этой махины уже при первом ее появлении впечатляют. Для понимания: габариты вакуумной помпы сравнимы с 14-этажным домом в высоту, а вес равен массе трёх «Боингов», или ракеты-носителя «Протон». Колонну изготавливали на «Атоммаше» почти два года. Раньше таких сложных изделий на заводе не собирали.

«Мы применили весь наш опыт. Изделие не рядовое», — прокомментировал технический директор завода «Атоммаш» Андрей Марченко.

Новый аппарат собирали специально для Омского нефтеперерабатывающего завода. Он предназначен для фильтрации нефтепродуктов. Процесс изготовления колонны в общей сложности насчитывает 850 этапов.

Вакуумную колонну по договоренности компаний решено было везти в сборке. План перевозки прорабатывали около года. В полночь, в ночь с 29 на 30 июля, на специальной платформе, которой управляет оператор с земли, изделие отправили в пункт назначения.

Путь от цеха до причала всего четыре километра, но на дорогу было запланировано больше трех часов. Колонна шла медленно, со скоростью пешехода. На перекрестках совершали остановки, чтобы колонна ничего не зацепила, еще раньше временно демонтировали все провода.

Несмотря на 2 час ночи, уникальное зрелище собрало немало горожан. Процесс демонтажа занял на центральном перекрестке около часа. На причал колонна пришла только к 4 часам утра.

Теперь аппарат преодолеет путь в 12 тысяч километров. Маршрут пройдет через Дон, Волгу, Онежское и Ладожское озёра, Неву, Финский залив, через четыре моря, Обь и Иртыш. Путь колонны станет одним из самых протяженных для перевозок смешанного типа «река-море». До места назначения она будет идти около двух месяцев.