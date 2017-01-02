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ОБЩЕСТВО

На автовокзале Ростова прошел песенный флешмоб

12:27 Понедельник, 02.01.2017

На ростовском автовокзале за день до Нового года прозвучали патриотические песни. Их исполнили в память о погибших в Великой Отечественной войне, военных конфликтах в Афганистане и Чечне. Для пассажиров исполнили знаменитые «Журавли» и «Нам нужна одна победа». Под музыку демонстрировали фотографии военнослужащих разных лет. Поддержали песенную акцию артисты городского Дома народного творчества и те, кто в это время находился в зале ожидания вокзала.

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рекламу.

Петя 02.01.2017

А в чём тут «флешмоб»? Обычный перфоманс.
Не путайте понятия.

Флешмоб — действия, выполнянемые незнакомыми участниками одновременно, не имеющие никакой политической, рекламной, коммерческой и т.п. мотивации.
Единственной целью флешмоба является удивить и озадачить окружающих и развлечь себя, наблюдая за их реакцией.