На автовокзале Ростова прошел песенный флешмоб
На ростовском автовокзале за день до Нового года прозвучали патриотические песни. Их исполнили в память о погибших в Великой Отечественной войне, военных конфликтах в Афганистане и Чечне. Для пассажиров исполнили знаменитые «Журавли» и «Нам нужна одна победа». Под музыку демонстрировали фотографии военнослужащих разных лет. Поддержали песенную акцию артисты городского Дома народного творчества и те, кто в это время находился в зале ожидания вокзала.
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оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
А в чём тут «флешмоб»? Обычный перфоманс.
Не путайте понятия.
Флешмоб — действия, выполнянемые незнакомыми участниками одновременно, не имеющие никакой политической, рекламной, коммерческой и т.п. мотивации.
Единственной целью флешмоба является удивить и озадачить окружающих и развлечь себя, наблюдая за их реакцией.