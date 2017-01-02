На автовокзале Ростова прошел песенный флешмоб

На ростовском автовокзале за день до Нового года прозвучали патриотические песни. Их исполнили в память о погибших в Великой Отечественной войне, военных конфликтах в Афганистане и Чечне. Для пассажиров исполнили знаменитые «Журавли» и «Нам нужна одна победа». Под музыку демонстрировали фотографии военнослужащих разных лет. Поддержали песенную акцию артисты городского Дома народного творчества и те, кто в это время находился в зале ожидания вокзала.