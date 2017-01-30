На берегу Темерника в Ростове планируют создать зону отдыха

Ростовские бизнесмены предложили властям рассмотреть возможность обустройства зоны отдыха на правом берегу реки Темерник вблизи проспекта Космонавтов.

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв заинтересовался этим предложением и во время субботнего объезда посетил предполагаемое место отдыха, где ознакомился с эскизными проектами.

На данный момент территория не используется собственниками по назначению — по сообщению пресс-службы администрации города, на территории в восемь гектаров должен был расположиться парк. Это прописано в договоре, который заключили предприниматели с департаментом имущественно-земельных отношений. Теперь бизнесменам предложили либо освободить территорию, либо исполнить условия.

Глава Ростова отметил, что в таком уникальном месте необходимо создать все условия для того, чтобы жители района смогли проводить отдых и досуг с комфортом. В связи с этим Виталий Кушнарёв поручил проработать проект по созданию зоны с детскими и спортивными площадками.

«Было бы хорошо, если бы сюда могли на прогулку приходить семьи, но для начала необходимо эту территорию благоустроить. По своему назначению здесь могут располагаться только некапитальные строения, а это значит, что здесь можно организовать досугово-спортивную зону. Мы готовы рассмотреть все предложения и концепции», — заявил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.