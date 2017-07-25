На блоке №4 Ростовской АЭС провели гидравлические испытания
На четвертом энергоблоке Ростовской АЭС завершены гидравлические испытания первого и второго контура реакторной установки. Как сообщили в пресс-службе атомной станции, во время испытаний деформаций оборудования выявлено не было. Следующий этап пусконаладочных работ — горячая обкатка реактора, она намечена на август текущего года.
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