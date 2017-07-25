Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На блоке №4 Ростовской АЭС провели гидравлические испытания

13:12 Вторник, 25.07.2017

На четвертом энергоблоке Ростовской АЭС завершены гидравлические испытания первого и второго контура реакторной установки. Как сообщили в пресс-службе атомной станции, во время испытаний деформаций оборудования выявлено не было. Следующий этап пусконаладочных работ — горячая обкатка реактора, она намечена на август текущего года.

Еще темы рубрики

25 июля 2017
До конца года в Ростовской области планируют трудоустроить 4 тысячи инвалидов
25 июля 2017
На Дону выпущена памятная монета с символикой Ростова
25 июля 2017
102 многоэтажки Ростова все еще остаются без горячей воды
25 июля 2017
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по пропавшим посылкам

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.