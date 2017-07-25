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СПОРТ

На чемпионате мира представитель донской династии пловцов завоевал бронзу

12:26 Вторник, 25.07.2017

Представитель донской спортивной династии — Кирилл Пригода завоевал для сборной России по плаванию первую медаль чемпионата мира — бронзу на стометровке брассом. Он показал время 59,05 секунды. Это первая российская медаль в мужском брассе за последние 16 лет.

Кирилл — сын знаменитого ростовского пловца Геннадия Пригоды, четырехкратного призера Олимпийских игр в Сеуле и Барселоне. Сейчас династия живетв Санкт-Петербурге.

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