На чемпионате мира представитель донской династии пловцов завоевал бронзу
Представитель донской спортивной династии — Кирилл Пригода завоевал для сборной России по плаванию первую медаль чемпионата мира — бронзу на стометровке брассом. Он показал время 59,05 секунды. Это первая российская медаль в мужском брассе за последние 16 лет.
Кирилл — сын знаменитого ростовского пловца Геннадия Пригоды, четырехкратного призера Олимпийских игр в Сеуле и Барселоне. Сейчас династия живетв Санкт-Петербурге.
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