На ЧМ по легкой атлетике в Лондоне может выступить донской спортсмен

Донской спортсмен Константин Толоконников подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на выступление в соревнованиях под нейтральным флагом. Список публикует сайт всероссийской федерации легкой атлетики. Напомним, спортсмены не смогут участвовать под российским флагом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Он стартует в августе. При этом у атлетов из России будет возможность выступать под нейтральным флагом.