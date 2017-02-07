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На ЧМ по легкой атлетике в Лондоне может выступить донской спортсмен

13:59 Вторник, 07.02.2017

Донской спортсмен Константин Толоконников подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на выступление в соревнованиях под нейтральным флагом. Список публикует сайт всероссийской федерации легкой атлетики. Напомним, спортсмены не смогут участвовать под российским флагом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Он стартует в августе. При этом у атлетов из России будет возможность выступать под нейтральным флагом.

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