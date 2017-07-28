На День ВМФ ростовская делегация отправится в Севастополь
Делегация с берегов Дона сегодня отправляется в Севастополь. Возглавит ее глава региона Василий Голубев. В Крыму дончане примут участие в торжествах по случаю Дня ВМФ. Праздник традиционно отмечают в России в последнее воскресенье июля.
Андреевский флаг поднимут в этот день и на набережной донской столицы. В акватории порта каждое проходящее судно даст символический гудок. Участники митинга почтят память погибших моряков, отметил председатель общественной организации «Ростовское-на-Дону Морское собрание» Юрий Зеленский.
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