На «Дон-ТР» проходит отборочный тур конкурса «Синяя птица»

Самые талантливые и решительные дети Ростовской области сегодня собрались в донской столице. С раннего утра они стягиваются на улицу 1-ю Баррикадную, 16. Стартует кастинг грандиозного проекта телеканала «Россия 1″ «Синяя птица». Кто будет представлять наш регион, решит специальная комиссия.

Региональный этап Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» в самом разгаре. Он стартовал в «Доме радио» в 10 часов. Накануне было подано около 100 заявок на выступления. В этом году в конкурсе шесть номинаций: хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл), вокал (классический, народный, эстрадный), художественное слово, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика). Также в третьем сезоне появилась новая номинация — ораторское искусство.

«Сегодня прочитаю и покажу две русские сказки: А.С. Пушкина «Утопленник» и отрывок из сказки «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова», — рассказывает участник региональное конкурса «Синяя птица» Константин Коржов.

Исполнение конкурсантов оценивает строгое и профессиональное жюри. Именно от их решения зависит, попадет ли участник дальше в проект на федеральном канале. В составе жюри -преподаватели консерватории, заслуженный хореографы. Самым популярным сегодня жанром стал вокал.

«Вокал традиционно самый популярный жанр. Это хорошо, что люди учатся петь и радуются жизни. Думаю, вокал, хореография и инструментальное исполнительство», — сказала заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Мунтян.

Видеозаписи с выступлениями всех участников отправят в Москву, а там выберут лучших, которые выйдут в финал.