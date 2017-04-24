На «Дон-ТР» проходит отборочный тур конкурса «Синяя птица»
Самые талантливые и решительные дети Ростовской области сегодня собрались в донской столице. С раннего утра они стягиваются на улицу 1-ю Баррикадную, 16. Стартует кастинг грандиозного проекта телеканала «Россия 1″ «Синяя птица». Кто будет представлять наш регион, решит специальная комиссия.
Региональный этап Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» в самом разгаре. Он стартовал в «Доме радио» в 10 часов. Накануне было подано около 100 заявок на выступления. В этом году в конкурсе шесть номинаций: хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл), вокал (классический, народный, эстрадный), художественное слово, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика). Также в третьем сезоне появилась новая номинация — ораторское искусство.
«Сегодня прочитаю и покажу две русские сказки: А.С. Пушкина «Утопленник» и отрывок из сказки «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова», — рассказывает участник региональное конкурса «Синяя птица» Константин Коржов.
Исполнение конкурсантов оценивает строгое и профессиональное жюри. Именно от их решения зависит, попадет ли участник дальше в проект на федеральном канале. В составе жюри -преподаватели консерватории, заслуженный хореографы. Самым популярным сегодня жанром стал вокал.
«Вокал традиционно самый популярный жанр. Это хорошо, что люди учатся петь и радуются жизни. Думаю, вокал, хореография и инструментальное исполнительство», — сказала заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Мунтян.
Видеозаписи с выступлениями всех участников отправят в Москву, а там выберут лучших, которые выйдут в финал.
Комментарии
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Большое спасибо команде Дон Тр ,зам.директора Александру Иванову,жирналисту Тимуру Лавронову за профессиональный подход к работе и к участникам проекта Синяя птица!Участники Артем Доронин,Алена,Никита Дроздов,Марина Ромасенко,Людмила Стаканова,Софья Баранова!Мы держим за вас кулочки,вы уже победители!
Хороший кастинг «Синяя птица»много талантливых детей ,хорошее жюри и организаторы Александр Иванов заместитель директора Донтр,журналисты профессионалы Тимур Лавронов очень приветливо общался с детьми!Хотим отдать свои голоса за Никиту Дроздова,Людмилу Стаканову,Марину Ромасенко»Монику»,Софью баранову,Артему Доронину,коллективу галатея!
А кто такой Артем Доронин?
А почему убрали с сайта списки прошедших кастинг?!Или слишком много прошло учеников председателя жюри Ольги Мунтян,так несправедливо и позорно тащить своих зная и пользуясь положением, что является председателем жюри!мы были лучшего мнения о кастинге и об Ольге Николаевны Мунтян!
Ольга Ивановна Мунтян — прекрасный педагог, профессионал с большой буквы, ее детей, прошедших школу Ольги Ивановны отличает голосовая подача, культура исполнения, профессиональные навыки и не зря ее детей выбирают в разные проекты, в том числе и известные у нас в стране, телевизионные проекты, ее ученики работают и на эстраде и преподают и несут гордо звание «ученика Ольги Ивановны Мунтян», а если кого то душит «жаба», то оставайтесь с ней, но не порочьте доброе имя прекрасного педагога и человека!!!!
Это позор, а не конкурс! Продержали детей без еды с 9 утра до 7 вечера, что мешало распределить выступающих по времени хотя бы примерно? Ну и результат ожидаемый, мунтянты победили.
Да никто не спорит может и хороший ,но судить своих же учеников запрещенно если вы не в курсе Мария!!!Нельзя быть председателем жюри и продвигать своих учеников !!!из 10 прошедших 8 ученики Мунтян ,согласитесь это смешно выглядит ,сама свои имя порочит таким судейством!А если взялась жюрит, то явно не тащи своих учеников второй год подряд и не протаскивай их по блату пользуясь положением что сидишь в жюри!А жаба душит от смеха что свои имя так порочит !Постеснялись бы ради бога ,а то вся страна скоро будет в учениках Ольги Мунтян))))
Мария или вы родитель кого то из Учеников Мунтян Ольги Ивановны прошедших кастинг под ее председательством.Ковальчук прошла,Мартиросова прошла,Меликян ,Шикуля прошла ))))не делайте из народа идиотов!это вы детей можите обмануть ,а другие все видят и это вам явно почета не добавляет!Сидеть в жюри и своих же жюрить !)))А вы еще написали ее дети проходят кастинги постоянно и везде участвуют в проектах !Сами себе ответили почему!)))
Вы ,конечно ,простите ,однако судит не только одна Мунтян.Судей 7 человек сидело,не стоит устраивать цирк из того,что ваш ребёнок менее талантлив ,чем другой. Это жизнь ,а вот Ольга Ивановна действительно отличный педагог с большой буквы !
Значит так Алиса ваши умные заумные слова ! проявите в Москве при Московском жюри которое этих хваленных учеников выбранных именно Мунтян Ольгой от футболят.А дети все талантливые были и сильные соперники!А то что те кто сидел в жюри, что вокал,что цирк,что инструментал,все выбрали своих учеников!И не надо сейчас тут восхвалять то что вы знаете сами!Не честное жюри вот и все !из 9 прошедших что в том году что в этом одни Мунтян у нас самые голосистые !Смешно ваш бред читать
Менее талантлив))))))Алиса я смотрю вас надо было в жюри рядом с Мунтян посадить )))вы в талантах разбираетесь точно