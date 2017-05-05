На «Дон-ТР» прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы и Дня радио
В телерадиокомпании «Дон-ТР» прошли праздничные мероприятия посвященные сразу двум праздникам — Дню Победы и Дню радио. В этом году к двойной дате решили подойти нестандартно — пригласили гостей, полевую кухню и провели выставку находок поисковиков Дона.
Начальник службы радиовещания пришла с сыном. Говорит, патриотическое воспитание в семье стараются держать на высоком уровне.
«Мы ему сегодня повесили георгиевскую ленточку. И он говорил, что он победитель» , — говорит начальник службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.
За разговорами о детях и 9-м мая вспоминаем и 7-е. У рыцарей микрофона на носу профессиональный праздник. Год выдался непростым, но интересным. У «Дон-ТР» теперь три FM волны и куча планов.
«Мы много сделали за этот год. Это их заслуга, заслуга моего коллектива», — говорит начальник службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.
Сотрудники «Дон-ТР» пробуют солдатскую кашу. Корреспондент «Вестей» Елена Маркелова всегда в отличной форме, но сегодня позволила себе высококалорийный продукт.
Ну, и куда ж в такой день без наград? Из рук директора «Дон-ТР» коллеги получают медали, грамоты, премии. Звукорежиссер Людмила Чаус стала сегодня Заслуженным работником компании. Есть за что.
«Радио — это мой дом. На радио я работаю почти 40 лет. И каждый раз иду на работу как на праздник. Это счастье работать на радио», — говорит звукорежиссер службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Людмила Чаус.
Праздник в телерадиокомпании поддержал череду мероприятий по всей области. И у нас надеются, что приглашать гостей накануне двух важных дат — станет традицией.
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