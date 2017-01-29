На донских трассах продолжают работать пункты обогрева

Сегодня из-за снега и мороза на трассах Ростовской области продолжают работать шесть мобильных пунктов обогрева. Их оборудовали в Каменском, Неклиновском, Морозовском, Октябрьском, Аксайском и Красносулинском районах. Планируется, что они будут работать до утра понедельника. В случае ухудшения погодных условий работа пунктов обогрева будет продолжена.

«Три палатки модульного типа, шесть отопителей, 20 кроватей. Пропускная способность — 70 человек в час. Организовано взаимодействие с дальнобойщиками на частоте дальнобойщиков», — говорит начальник мобильного пункта обогрева Донского спасательного центра МЧС России Денис Лихота.