На донских трассах продолжают работать пункты обогрева
Сегодня из-за снега и мороза на трассах Ростовской области продолжают работать шесть мобильных пунктов обогрева. Их оборудовали в Каменском, Неклиновском, Морозовском, Октябрьском, Аксайском и Красносулинском районах. Планируется, что они будут работать до утра понедельника. В случае ухудшения погодных условий работа пунктов обогрева будет продолжена.
«Три палатки модульного типа, шесть отопителей, 20 кроватей. Пропускная способность — 70 человек в час. Организовано взаимодействие с дальнобойщиками на частоте дальнобойщиков», — говорит начальник мобильного пункта обогрева Донского спасательного центра МЧС России Денис Лихота.
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