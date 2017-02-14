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ОБЩЕСТВО

На донских трассах задействовано около 30 единиц снегоуборочной техники

13:34 Вторник, 14.02.2017

Около 30 единиц снегоуборочной техники дежурит сейчас на федеральных трассах Ростовской области. Об этом телерадиокомпании «Дон-ТР» сообщили в федеральном управлении автомобильных дорог «Азов». Минувшей ночью было очищено 260 километров пути, все магистрали обработаны противогололедной смесью.

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