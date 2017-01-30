На донской трассе замерз пассажирский автобус ‘Луганск — Анапа’

Сегодня в сети появились фотографии международного автобуса, который замерз под Новошахтинском. Машина двигалась по маршруту «Луганск — Анапа» и во время остановки у нее перемерзла тормозная система. В салоне на тот момент находились 17 пассажиров и двое водителей.

На помощь пришли сотрудники Ростовской областной поисково-спасательной службы. Было задействовано 10 человек, две единицы техники, тепловые пушки. Завести автобус так и не удалось. Пассажиры продолжили свой путь другими рейсами. Пострадавших нет.