На донском ринге встретились юные боксеры Ростова и Германии

Юные донские боксеры налаживают международные связи. Один из ростовских клубов принял на своем ринге спортсменов из Германии. Для знакомства и пробы сил приехали лучшие из лучших. А для наших бойцов этот межклубный межгосударственный турнир стал хорошей тренировкой перед предстоящим первенством Ростовской области по боксу.

Русская традиция немецких гостей несколько обескураживает. Что делать с хлебом-солью приходится объяснять.

«Я это знаю из русских книжек и сказок. Но меня так встречают первый раз. И все дети были удивлены и обрадованы. Им очень интересно это видеть», — говорит главный тренер боксерского клуба «Росток» Томас Мильстер (Германия).

Боксерский клуб «Росток» из одноименного немецкого города в Ростове впервые. Молодые спортсмены приехали налаживать дружеские связи. Главный тренер Томас Мильстер взял с собой только лучших.

«Привезли их сюда для повышения квалификации, чтобы у них был опыт боев. И чтобы в дальнейшем они могли видеть себя в будущем в этом спорте. Накануне я проводил совместную тренировку, и уровень меня, конечно, порадовал. Но для меня важно, чтобы всегда встречались спортсмены примерно одинакового уровня, чтобы они могли развиваться», — говорит главный тренер боксерского клуба «Росток» Томас Мильстер (Германия).

Директор ростовского клуба Григорий Кобзарь говорит: встреча особенно полезна накануне первенства Ростовской области, которое пройдет в марте.

«Ребята очень хорошо тактико-технически обучены. Уже провели много боев на международных встречах. Наши ребята будут проводить первые свои международные соревнования. У гостей опыта уже побольше. Они ездят, у них рядом и Ирландия, Чехия, и в Польшу. Там постоянно проводятся турниры. Это мы рассматриваем просто как соревновательный процесс. Ребята побоксируют с другими ребятами с другого города, с другой страны. Для психологической подготовки», — говорит директор спортивного клуба Григорий Кобзарь.

Теперь «Росток» ждет ростовчан в мае с ответным визитом. Такие встречи в России и Германии будут проходить дважды в год. Соглашение о сотрудничестве клубов уже достигнуто.