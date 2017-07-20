На Дону газифицировано почти 90% населенных пунктов

Уровень газификации в Ростовской области приблизился к 90 процентам. Сегодня доступ к голубому топливу получит еще один поселок. В хуторе Красный Яр Кагальницкого района пройдет торжественная церемония запуска желтой ветки, а на минувшей неделе задвижку на газопроводе открыли в хуторе Крутинском Белокалитвинского района. Всего в этом году в регионе проложат несколько сотен километров новых газовых сетей, топливо появится в 7 тысячах домовладений.