Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На Дону газифицировано почти 90% населенных пунктов

7:17 Четверг, 20.07.2017

Уровень газификации в Ростовской области приблизился к 90 процентам. Сегодня доступ к голубому топливу получит еще один поселок. В хуторе Красный Яр Кагальницкого района пройдет торжественная церемония запуска желтой ветки, а на минувшей неделе задвижку на газопроводе открыли в хуторе Крутинском Белокалитвинского района. Всего в этом году в регионе проложат несколько сотен километров новых газовых сетей, топливо появится в 7 тысячах домовладений.

Еще темы рубрики

20 июля 2017
На Дону газифицировано почти 90% населенных пунктов
19 июля 2017
«Макс-2017″: в небе подмосковья ростовские вертолеты продемонстрировали свою мощь
19 июля 2017
Строительство многоэтажки в частном секторе Ростова заморожено по иску соседей
19 июля 2017
Гендиректор «Кингкоула» осужден на пять лет

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.