На Дону неправильное использование газового оборудования ввели крупные штрафы

В Ростовской области выросли штрафы за неправильное использование газового оборудования. «Газпром межрегионгаз» пересмотрел формулы расчета денежного наказания, и теперь суммы штрафов явно заставят нарушителей задуматься.

Вы незаконно подключились к газовым сетям или в домашних условиях модифицировали счётчик, чтобы показатели потребления голубого топлива были меньше, тогда санкции идут к вам. С начала этого года изменились правила предоставления коммунальных услуг населению. Теперь за воровство газа придётся платить просто космические штрафы.

«Формула расчёта штрафных санкций выглядит следующим образом: норматив 12,4 куба на квадратный метр умножается на площадь объекта, берётся всё это за три месяца, и применяется коэффициент 10. Цифра очень большая и в ряде случаев абсолютно неподъёмная», — комментирует начальник ростовского участка ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Вячеслав Комаров.

Возьмём в качестве примера дом с отапливаемой площадью в 150 квадратных метров. По новой формуле, за выявленные газовщиками нарушения придётся заплатить больше 350-ти тысяч рублей. Причём от ответственности не освобождает и тот факт, что вы могли купить жильё с уже изменённым счётчиком.

Газовщики просят граждан адекватно оценивать своё потребление газа. Если оно тревожно низкое, то лучше обратиться к специалистам, чтобы потом не переплачивать. Тем более, что благодаря современным технологиям, в ресурсоснабжающей компании могут и сами отследить подозрительных абонентов.

Этому ростовчанину бояться нечего. К нему у газовщиков претензий нет — прибор учёта в порядке, показатели в норме, договор на обслуживание оборудования есть. А вот тех, у кого он просрочен или вообще отсутствует, тоже ждут штрафы. Соответствующие поправки появились в Кодексе об административных правонарушениях.

«Теперь, если данный договор отсутствует у абонента, Госжилинспекция может выставлять штрафы до двух тысяч рублей», — говорит начальник ростовского участка ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Вячеслав Комаров.

В компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» рекомендуют жителям области проверить, если ли у них договор обслуживания газовых приборов и как давно оборудование проверяли специалисты.