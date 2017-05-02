На Дону обсудили меры борьбы с браконьерами во время нереста рыбы

Рыбалка в Ростовской области запрещена. Удить на реках и озерах нельзя будет с 1 апреля. Причина тому — нерест рыбы. Впрочем, только такой мерой сохранить и увеличить рыбные косяки на Дону вряд ли получится. А вот о том, что нужно говорили на рыбохозяйственном совете.

Рыбохозяйственный совет Ростовской области проводят в преддверии миграции рыб. Главный обсуждаемый вопрос — каким образом будет осуществляться двухмесячник по охране весенних нерестующих видов рыб. В донском регионе он стартует 1 апреля. Как известно, во время нереста запрещается движение маломерных судов.

«Прогулочные поездки не запрещены поездки, но мы понимаем, что на маломерных судах могут действовать и браконьеры, поэтому главное сейчас — проконтролировать эту ситуацию для того, чтобы дать всей рыбе возможность пройти на места нереста», — поясняет заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко.

Именно в этот период всякая рыбная ловля запрещена. Однако любителей нелегальной рыбалки, признаются участники встречи, увы, предостаточно. Выработать совместные действия против браконьеров — такова задача членов рыбохозяйственного совета, среди которых специалисты Министерства природных ресурсов и экологии области, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, а также сотрудники полиция и пограничники.

Ветеринарные инспекторы отчитываются о первых результатах антибраконьерской операции «Путина-2016″, которая стартовала 1 марта. Сотрудники полиции и регионального управления ветеринарии пресекли 61 факт незаконного оборота водных биоресурсов, изъяли шесть тонн рыбы и рыбной продукции, а также свыше 600 килограммов раков.

«У нас нет нормального розлива для нереста на сегодняшний день, поэтому следует особое внимание было уделено различным водоемам региона, в первую очередь реке Дон», — отмечает заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко.

Еще один не менее важный вопрос — исчезновение бычка в Азовском море, в Таганрогском заливе. Здесь уже предлагают слово ученым. Присутствующим интересно, как добиться того, чтобы снизить замор и увеличить переработку. После дебатов члены рыбсовета все же приходят к единому мнению — рекомендовать руководителям рыбодобывающих предприятий Дона организовать в период с июня по август добычу бычка. Кстати, его вылов в последние годы увеличивается, что на руку всем — и производителям, и потребителям.