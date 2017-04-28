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ОБЩЕСТВО

На Дону обсудили сотрудничество региона с Испанией в сфере туризма

17:20 Пятница, 28.04.2017

27 апреля в донской столице провели встречу министр экономического развития Максим Папушенко, генеральный консул Испании в Москве госпожа Ициар Табоада и почетный консул Королевства Испания в Ростове-на-Дону Виктор Вентимилла-Алонсо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщает сайт донского правительства, гостям представили туристический потенциал Дона: маршруты, достопримечательности, яркие событийные мероприятия. Представители иностранного государства ответили, что что испанцы мало знакомы с российскими регионами и посещают в основном Москву и Санкт-Петербург. Однако выразили уверенность, что проведение ЧМ-2018 изменит эту ситуацию.

Еще одним вопросом стало возможное расширение торгово-экономических отношений. «Мы готовы предоставить возможность испанским бизнесменам презентовать донским предпринимателям собственные проекты в рамках бизнес-миссии. Успешность такого рода встреч не раз подтверждалась на примерах Чехии, Италии, Швеции, Китая, Венгрии и других стран», — сказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

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