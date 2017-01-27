На Дону опубликовали ‘Руководство по оформлению юбилея области’

«Ростовская область — это мы», — так будет звучать слоган к 80-летию донского региона. Программу праздничных мероприятий и символику торжества обсудили на заседании оргкомитета в правительстве региона. Всего в честь юбилея Ростовской области пройдет около 800 праздничных и спортивных мероприятий.

Также запланировано открытие трёх спорткомплексов — в Аксайском, Орловском районах и Новочеркасске. И сегодня на официальном сайте правительства региона появилось «Руководство по оформлению юбилея области». Дизайнерская разработка демонстрирует образцы различной продукции — календарей, пригласительных и плакатов, а также рекомендации по оформлению залов, торжеств и билбордов. Добавим, дончане, труд которых признан значимым для развития области, получат награду.

«Принято постановление правительства от 23 декабря 2016 года об учреждении памятного знака «80 лет Ростовской области». Во исполнение этого постановления руководителям государственных органов и главам муниципальных образований области необходимо сформировать и представить в срок до 1 марта текущего года в отдел наград управления по кадровой работе правительства Ростовской области списки граждан для вручения памятных знаков», — говорит начальник управления по кадровой работе правительства Ростовской области Сергей Суховеев.