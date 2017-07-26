На Дону от укусов клещей пострадали более 7 тысяч человек

По состоянию на 25 июля от укусов клещей пострадали 7 тысяч 75 человек, из них 2 тысячи 139 детей в возрасте до 14 лет. Как отметили в Роспотребнадзоре, это на 16 процентов ниже, чем в прошлом году. Добавим, в области выявлено 35 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой также являются клещи.

В связи с этим жителей Дона просят быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе. Если насекомое вас все-таки укусило, то его следует немедленно удалить. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители. Для этого необходимо обратиться в больницу. Там правильно снимут насекомое и проведут обработку ранки.

Если клещ был снят самостоятельно, необходимо сохранить его в максимально неповрежденном состоянии, поместить в плотно закрывающуюся емкость и отдать на исследование энтомологам Центра гигиены и эпидемиологии.