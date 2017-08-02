На Дону отмечают День ВДВ
Сегодня, 2 августа, десантники отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно мероприятия в честь Дня ВДВ пройдут во всех городах Ростовской области.
Так в донской столице состоятся спортивные соревнования и концерты. В парке Плевен возложат венки к памятнику воинам-интернационалистам.
Также для ростовчан подготовили праздничный концерт и оружейный турнир. Кроме того, в парке организована работа передвижного пункта отбора на военную службу по контракту. Вечером эстафету торжеств в честь Дня ВДВ примет парк Дружба с праздничной программой «Крылатая пехота».
На этом праздник не закончится — 5 августа проведут День ВДВ для детей. В парке имени Октября в 10 часов утра стартует детский спортивный праздник: соревнования по мини-футболу, дартсу, а также показательные выступления по джиу-джитсу.
Добавим, сегодня в центре Песчанокопского района откроют бюст легендарного командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Его имя тесно связано с Ростовской областью. В 1943 году третья гвардейская дивизия под руководством Маргелова участвовала в битве на Миус-фронте. Семья генерала некоторое время жила в Таганроге. В приморском городе установлен его бюст, есть улица его имени.
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