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На Дону отмечают День Военно-Морского Флота

13:22 Воскресенье, 30.07.2017

Сегодня в Ростовской области отмечают День Военно-Морского Флота. В донской столице праздничные мероприятия провели на Набережной. В 10 часов утра около памятника адмиралу Ушакову состоялось торжественное построение с участием знамённой группы, вручение наград и возложение венков в память о погибших воинах. Кроме того, ростовчане смогли увидеть разводку судов. Добавим, День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году празднику исполнилось 78 лет.

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