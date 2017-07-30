На Дону отмечают День Военно-Морского Флота

Сегодня в Ростовской области отмечают День Военно-Морского Флота. В донской столице праздничные мероприятия провели на Набережной. В 10 часов утра около памятника адмиралу Ушакову состоялось торжественное построение с участием знамённой группы, вручение наград и возложение венков в память о погибших воинах. Кроме того, ростовчане смогли увидеть разводку судов. Добавим, День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году празднику исполнилось 78 лет.