На Дону отмечают День вывода советских войск из Афганистана

Сегодня Россия отмечает День вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года закончилась десятилетняя война в чужом государстве, в которой наша страна потеряла больше 15-ти тысяч солдат и офицеров. Сегодня в Ростове-на-Дону около мемориала Воинам-интернационалистам прошел памятный митинг.

Сегодня возле памятника Воинам-интернационалистам собрались десятки людей — жители Ростова и области, ведь война в Афганистане затронула множество семей. По некоторым данным, только сейчас в донской столице проживает около двух тысяч участников тех боевых действий.

На торжественный митинг собрались ветераны и их родственники, а также школьники, представители городской администрации и военные. Торжественная церемония началась с минуты молчания, затем к памятнику возложили цветы.

Пришедшие вспоминали дни войны, тогда из Ростовской области в горячую точку отправили около шести тысяч наших земляков, из них погибло около 200 человек. За боевые заслуги многие жители Дона были награждены орденами и медалями, некоторые удостоены звания Героя Советского союза.

На этом торжества не окончатся, сегодня во многих школах и библиотеках донской столицы пройдут круглые столы и уроки мужества, на некоторых из них будут присутствовать и ветераны. Они расскажут школьникам о боевых днях в Афганистане и объяснят, почему тогда — в далеком 1979 году — в это государство был введен ограниченный контингент советских войск.