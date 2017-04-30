На Дону отметили День охраны труда

В пятницу, 29 апреля, во всем мире отметили День охраны труда. Эта дата — напоминание общественности о необходимости соблюдения техники безопасности на рабочем месте. В Ростовской области сделали ставку на прогнозирование профессиональных рисков и первыми в стране создали электронный реестр больных профессиональными заболеваниями.

Сегодня Марк должен обойти несколько цехов. Нормы в трудовом законодательстве появляются с завидной регулярностью, поясняет молодой специалист по охране труда. В его обязанностях — просвещать сотрудников таганрогского завода «Прибой». Марк на производстве полгода. Он собирает данные для магистерской диссертации. У новичка неплохо получается, говорят коллеги. В отделе охраны труда работает 8 человек. Они несут ответственность за полторы тысячи рабочих завода. Без несчастных случаев предприятие готовит аппаратуру для военных кораблей уже 2 года.

«Чтобы свести риски на нет, мы пытаемся использовать современные технологические процессы, которые убирают те вещества, которые могут оказать влияние на здоровье человека», — говорит

главный инженер завода «Прибой» Сергей Руссу

На одном из самых вредных производств на заводе под действием высокой температуры гидравлический пресс превращает каучук в резиновые изделия. Вместе с этим выделяются токсичные испарения. На заводе установили систему вентиляции. Вредные вещества не успевают разлетаться в помещении, их тут же удаляют вытяжки.

«Они позволяют принимать самую самую мелкую пыль и практически на 100 процентов удерживать, чтобы выбросов в атмосферу вредных веществ не было», — говорит главный инженер завода «Прибой» Сергей Руссу.

Когда основная работа на сегодня закончена, всем отделом принимаются за домашнее задание для областного профессионального конкурса. Защищать честь завода в донскую столицу отправляют самого опытного специалиста.

В Ростовском университете путей сообщения демонстрируют спецодежду. На импровизированном подиуме сварщики, инженеры и слесари. Привлекательность нарядов приветствуется, но на первом месте функциональность и безопасность.

Сразу после показа мод начинеся конкурс. Это соревнования людей, знающих о безопасности все. Турнир «Лучший специалист по охране труда» в Ростове проводят уже в четвертый раз. Больше сотни предприятий участвовали в отборе, но в финал вышли единицы.

«Давая участникам практические задания, вся комиссия могла оценить насколько наши специалисты по охране труда обладают хорошими разносторонними знаниями. Ну, а в домашнем задании они проявили творческий потенциал и победил конечно же сильнейший», — говорит министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

И таганрогский «Прибой» и другие организации, которые участвовали в конкурсе уже долгое время работают по областной программе «Нулевой травматизм», рассказывают в донском правительстве. Уже несколько лет донские организации входят в топ-20 лучших в области охраны труда в различных номинациях. За пять лет более 83 тысяч дончан прошли обучение по вопросам охраны труда. Специальную оценку условий труда прошло около 50% рабочих мест, их количество ежегодно увеличивается и превысило 21 тысячу.

«Ростовская область заняла 2 место в номинации лучший субъект по охране труда. Это был всероссийский конкурс. В прошлом году у нас было 4 место и мы движемся вперед», — говорит министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Больше чем за год работы программы «Нулевой травматизм» количество групповых несчастных случаев на предприятиях снизилось почти на 17 процентов, показатель общего травматизма на 5. Программу уже приняли больше 7 тысяч организаций и с каждым годом и число растет. Если учитывать статистику всех предприятий, то окажется, что за пять лет почти в половину сократилось количество погибших.

«Многие считают, что специалист по охране труда — это не серьезно, но потом влюбляются в эту профессию. Когда ты идешь по заводу и знаешь, что все в порядке, все хорошо и ты идешь гордо по нему — это здорово», — говорит начальник отдела охраны труда завода «Прибой» Ольга Карабанова.