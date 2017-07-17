На Дону планируют благоустроить 126 дворов
В Ростовской области в этом году планируют благоустроить 126 дворовых территорий и семь общественных пространств. Такие цифры озвучили сегодня на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы из федерального бюджета в 2017 году региону выделят более 850 миллионов рублей, около 350 миллионов направят из областной казны.
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