На Дону планируют благоустроить 126 дворов

В Ростовской области в этом году планируют благоустроить 126 дворовых территорий и семь общественных пространств. Такие цифры озвучили сегодня на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы из федерального бюджета в 2017 году региону выделят более 850 миллионов рублей, около 350 миллионов направят из областной казны.