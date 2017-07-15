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ОБЩЕСТВО

На Дону по-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек

11:58 Суббота, 15.07.2017

В первом полугодии 2017 года в Ростовской области у 18 тысяч 840 женщин родилось более 19 тысяч малышей. При этом первенцев, сообщает сайт донского правительства, появилось на свет 8 тысяч 837, вторых и третьих детей — 7 тысяч 28 и 2 тысячи 325 соответственно. Мальчиков на Дону по-прежнему рождается больше — 9 тысяч 982, чем девочек — 9 тысяч 96.

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