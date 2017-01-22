Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На Дону почтили память казаков, погибших в годы революции и Гражданской войны

11:23 Воскресенье, 22.01.2017

Войсковая панихида прошла накануне в Войсковом Воскресенском соборе Старочеркасска. От него казаки, кадеты, жители станицы и священнослужители прошли Крестным ходом к Ратному храму Преображения Господня.

Добавим, днём памяти казаков и казачек, погибших в годы Гражданской войны и репрессий считается 24 января. По традиции, в январские дни в православных приходах Всевеликого войска Донского проходят поминальные богослужения по жертвам геноцида.

Еще темы рубрики

22 января 2017
Эксперт-психиатр рассказала о том, как оградить детей от влияния Интернета
22 января 2017
Внимание родители: из-за игры, появившейся в соцсетях, дети убегают из дома
22 января 2017
Вопрос об экстрадиции Лисова из Испании решат в течение 40 дней
22 января 2017
Журналисты Дона совершили пресс-тур по ‘Ростов-Арене’ и аэропорту ‘Платов’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.