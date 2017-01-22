На Дону почтили память казаков, погибших в годы революции и Гражданской войны

Войсковая панихида прошла накануне в Войсковом Воскресенском соборе Старочеркасска. От него казаки, кадеты, жители станицы и священнослужители прошли Крестным ходом к Ратному храму Преображения Господня.

Добавим, днём памяти казаков и казачек, погибших в годы Гражданской войны и репрессий считается 24 января. По традиции, в январские дни в православных приходах Всевеликого войска Донского проходят поминальные богослужения по жертвам геноцида.