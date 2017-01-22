На Дону почтили память казаков, погибших в годы революции и Гражданской войны
Войсковая панихида прошла накануне в Войсковом Воскресенском соборе Старочеркасска. От него казаки, кадеты, жители станицы и священнослужители прошли Крестным ходом к Ратному храму Преображения Господня.
Добавим, днём памяти казаков и казачек, погибших в годы Гражданской войны и репрессий считается 24 января. По традиции, в январские дни в православных приходах Всевеликого войска Донского проходят поминальные богослужения по жертвам геноцида.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.