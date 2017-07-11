На Дону подвели итоги регионального этапа Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе»

В Ростовской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе». Победители регионального этапа конкурса «Эколидер» получили путёвки в «Артек» и «Орлёнок». Один из призеров Антон Кузнецов рассказал, как вместе с друзьями-одноклассниками разработал целый проект по защите экологии родного посёлка.

«Мы собирали людей из нашей школы, устраивали субботники, убирали сосновый бор. Затем мы делали карту опасных мест, то есть мест, где у нас есть большие свалки мусора. И мы собирались и всё это вместе убирали», — рассказал ученик 10 класса Рассветовской школы Аксайского района Антон Кузнецов.

Конкурс «Эколидер» — это только одно из многочисленных событий масштабной экоакции. Все мероприятия ученики донских школ разрабатывали и проводили самостоятельно. Это были не только занятия на тему экологии, но и субботники, высадки деревьев, творческие выставки, конференции, встречи с известными людьми. Инициаторами проведения этапа акции в регионе были областное отделение партии «Единая Россия», профильные министерства и депутаты Законодательного собрания. А непосредственными участниками стали учащиеся шестисот школ Ростовской области — почти 45 тысяч человек. Победители регионального этапа акции представят Ростовскую область на всероссийском уровне.

«Молодое поколение россиян, жителей области — это те люди, которые будут принимать решения спустя 15-20 лет. Они уже сегодня должны чётко понимать, насколько важно при принятия решения на любом уровне власти, в любой организации понимать важность защиты природы. Понять взаимосвязь между человеком и природой», — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.