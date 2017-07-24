На Дону построено более 480 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса
За полгода в Ростовской области было построено 483,7 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Как сообщает сайт донского правительства, это 46 процентов от объема всего введенного жилья. Лидерами по строительству таких квартир стали Азов, Батайск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог и Сальский район.
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