На Дону построено более 480 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса

За полгода в Ростовской области было построено 483,7 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Как сообщает сайт донского правительства, это 46 процентов от объема всего введенного жилья. Лидерами по строительству таких квартир стали Азов, Батайск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог и Сальский район.