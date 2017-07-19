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ОБЩЕСТВО

На Дону построено более миллиона квадратных метров жилья

15:42 Среда, 19.07.2017

За шесть месяцев 2017 года на Дону ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Всего до конца года планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров. Таким образом, по итогам полугодия программа выполнена на 46 процентов. Напомним, донской край входит в десятку регионов-лидеров по жилищному строительству.

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123 19.07.2017

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