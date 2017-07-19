На Дону построено более миллиона квадратных метров жилья
За шесть месяцев 2017 года на Дону ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Всего до конца года планируют построить 2,3 миллиона квадратных метров. Таким образом, по итогам полугодия программа выполнена на 46 процентов. Напомним, донской край входит в десятку регионов-лидеров по жилищному строительству.
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