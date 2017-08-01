Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На Дону повысят пенсию работающим пенсионерам

8:30 Вторник, 01.08.2017

Screenshot_209
Работающим пенсионерам Ростовской области немного прибавят пенсии. Размер корректировки зависит от уровня заработной платы. На перерасчет имеют право пенсионеры, работодатели которых в прошлом году платили страховые взносы, сообщается на сайте донского правительства.

Еще темы рубрики

Screenshot_209
01 августа 2017
На Дону повысят пенсию работающим пенсионерам
31 июля 2017
Итоги акции «Люби и Слушай» подвели на радио «Дон-ТР»
31 июля 2017
Победитель и призеры Сурдолимпийских игр вернулись на родину в Таганрог
31 июля 2017
Салаты с кишечной палочкой и плесенью продавали в супермаркетах Ростова

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

ГОСТЬ 01.08.2017

А те кто работает , но работодатель не оформил их, тоже получат прибавку, но побольше , чем работающие. Надо не оформляться на работе и всем будет хорошо.