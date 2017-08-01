На Дону повысят пенсию работающим пенсионерам



Работающим пенсионерам Ростовской области немного прибавят пенсии. Размер корректировки зависит от уровня заработной платы. На перерасчет имеют право пенсионеры, работодатели которых в прошлом году платили страховые взносы, сообщается на сайте донского правительства.